Champions League: PSG, Real, Dortmund si PSV, in optimi

Asa cum era de anticipat, dupa forma aratata in acest sezon de Manchester City, Real Madrid n-a avut nicio problema in a depasi echipa lui Guardiola in play-off-ul pentru optimile Champions League. Campioana Europei s-a impus cu 6-3 la general, iar in retur Mbappe a reusit un hat-trick. PSG s-a distrat in dubla cu Brest, scor 10-0 la general. Dortmund si-a asigurat calificarea din tur, de la Lisabona, in dauna lui Sporting. In optimi merge si PSV Eindhoven, dupa ce a eliminat-o pe Juventus,