Champions League: Re(al)montada pe Bernabeu

Seara de Champions League a fost marcata de remontada formidabila reusita de campioana Europei, Real Madrid, contra Borussiei Dortmund, in reeditarea finalei de anul acesta, de pe Wembley. Surpriza au fost la Torino, unde Stuttgart s-a impus in extremis, dupa ce ratase in prealabil un penalty, Juventus fiind in inferioritate numerica, dupa eliminarea lui Danilo (84). Lovituri de pedeapsa au mai irosit Trossard de la Arsenal si Stuani de la Girona.AC Milan - Club Brugge 3-1 (Pulisic 34, ... citește toată știrea