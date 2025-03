Champions League: Real Madrid ramane in cursa

Real Madrid ramane echipa pentru care s-a inventat practic Champions League si totodata cosmarul rivalei Atletico Madrid. Detinatoarea trofeului s-a calificat in sferturile de finala, la lovituri de departajare, scor 4-2, pe Wanda Metropilitano. Dupa 90 de minute era 1-0 pentru Atletico, gol marcat in primul minut de Gallacher. Vinicius a ratat un penalty scos de Mbappe, in minutul 70, si s-a ajuns la lovituri de departajare. Dupa ce au alergat doua ore pana la epuizare, jucatorii lui Atletico ... citește toată știrea