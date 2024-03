Champions League: Real Madrid si Man City, in sferturi

In stilul-i consacrat, respectiv cu ajutor din partea arbitrilor, Real Madrid s-a calificat in sferturile Champions League, eliminand-o pe RB Leipzig. Fosta adversara a Universitatii Craiova in cupele europene a fost superioara trupei lui Ancelotti, in ambele manse, dar a fost eliminata, prejudiciata si de arbitri. In tur, a fost "jaf organizat", Real castigand nedrept cu 1-0, iar in retur scorul a fost egal, 1-1, desi nemtii au dominat total. Vinicius a deschis scorul pentru gazde (65), pe ... citește toată știrea