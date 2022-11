Champions League, rezultate din ultima etapa a grupelor

Marti seara s-au incheiat jumatate din grupele Champions League. Liverpool i-a produs primul esec lui Napoli din acest sezon, dar nu a putut-o depasi in clasament. Tottenham si Frankfurt s-au calificat din grupa D, cea mai disputata, din care Marseille a trecut de la stadiul de calificata in optimi, la Europa League, iar in prelungiri a pierdut si aceasta postura. Si Atletico Madrid a ramas afara din Europa, dupa esecul de la Porto.Grupa A: Liverpool - Napoli 2-0 (Salah 80, Nunez 90+8), ... citeste toata stirea