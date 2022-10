Champions League, rezultate, marcatori, clasamente

Miercuri seara s-au jucat alte partide din etapa a 5-a a grupelor Champions League. Barcelona si Atletico Madrid sunt eliminate din competitie, in timp ce in grupa D toate cele 4 echipe au sanse de calificare inaintea ultimei etape. Atletico Madrid a ratat un penalty in prelungiri, iar lui Tottenham i s-a anulat un gol, inscris de Kane, la ultima faza a meciului. Napoli ramane cea mai in forma echipa dim Europa, avand punctaj maxim in Champions League si este lider neinvins in Serie A.Grupa A: ... citeste toata stirea