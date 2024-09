Champions League: rezultate, marcatori, program

In marele duel al serii de Champions League, Manchester City - Inter, finala de acum doi ani a competitiei, n-au fost goluri, la fel ca in celalalt meci in care a fost implicata o echipa italiana, Bologna - Sahtior, oaspetii ratand un penalty, in debut de joc. PSG s-a impus in extremis, printr-un autogol, iar Dortmund a facut diferenta in ultimul sfert de ora la Bruges. Cu colonia de niponi la timona, Celtic a reusit scorul serii, contra lui Slovan Bratislava. Sparta Praga a facut instructie cu ... citește toată știrea