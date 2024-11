Champions League, rezultate si clasament

Liverpool este singura echipa cu punctaj maxim dupa 4 etape din Champions League, urmata de Brest, Monaco, Sporting Lisabona si Inter Milano, toate cu 10 puncte. Faza antologica la Bruges, unde gazdele au castigat dintr-un penalty dictat pentru un hent stupid al lui Mings, care a pus mana pe minge in careul propriu, dupa ce portarul Martinez o repusese in joc de la 6 metri. Pustii lui Salzburg au dat lovitura la Rotterdam, iar pe marakana belgradeana, fanii gazdelor au facut spectacol in ... citește toată știrea