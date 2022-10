Champions League: surprize in etapa a 4-a a grupelor

Seara neprielnica granzilor in etapa a 4-a a grupelor Champions League. Real Madrid, Manchester City, PSG au obtinut doar remize, desi erau favorite certe, dar toate au derby-uri in week-end, cu Barcelona, Liverpool, respectiv Marseille. Campioana en-titre a egalat-o abia in prelungiri pe Sahtior, pe teren neutru, intr-un duel Modryk vs Modric. Juventus isi confirma perioada nefasta si a pierdut fara drept de apel in Israel, in timp ce Milan, cu Tatarusanu in poarta, a cedat pe San Siro cu ... citeste toata stirea