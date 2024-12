Chelsea a castigat grupa de Conference League cu maximum de puncte

Chelsea a incheiat grupa din Conference League cu maximum de puncte, dupa ce a invins-o in ultima etapa si pe Shamrock Rovers cu 5-1, goluri Guiu (23, 34, 45+4), Dewsbury-Hall (40) si Cucurella (58), respectiv Poom (26). Primele opt clasate s-au calificat in optimi, iar formatiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea in optimi. Tragerea la sorti va avea loc azi, la Nyon.Rezultatele ultimei etape:APOEL Nicosia - FC Astana 1-1 Au marcat: Donis 57 / Kazukolovas 64. ... citește toată știrea