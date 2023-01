Desi Arsenal a fost mult timp in pole position pentru a-l transfera pe Mykhaylo Mudryk, "noul Sevcenko", fotbalistul lui Sahtior Donetk care a impresionat in sezonul actual, inclusiv in Champions League, "Tunarii" au ratat achizitia pe ultima suta de metri. Chelsea a convenit cu Rinat Ahmetov, patronul lui Sahtior, pentru o tranzactie de 100 de milioane de euro (70 de milioane la transfer, plus 30 de ... citeste toata stirea