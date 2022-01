Chelsea Londra este prima finalista a Cupei Ligii Angliei, dupa ce a depasit-o in semifinale pe rivala londoneza Tottenham Hotspur. Dupa succesul cu 2-0 de acasa, Chelsea s-a impus si in mansa secunda a semifinalelor, scor 1-0, gol marcat de Rudiger, in minutul 18. VAR a fost al doilea inamic al lui Spurs in retur. Arbitrul ... citeste toata stirea