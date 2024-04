Chelsea, set alb cu Everton

In epilogul etapei a 33-a din Premier League, Chelsea a invins-o, pe teren propriu, scor 6-0, pe Everton, iar Cole Palmer a inscris patru goluri si l-a egalat pe Erling Haaland in clasamentul golgheterilor, ambii cu 20 de reusite. Celelalte doua goluri au fost marcate de Nicolas Jackson si Alfie Gilchrist. Adus de la Manchester City, Palmer este primul jucator care inscrie 4 goluri pentru Chelsea intr-un meci dupa Frank Lampard, care in 2010 reusea un "poker" contra lui Aston Villa.Cole ... citește toată știrea