Chelsea, victorie epica in derby-ul cu Man United

Man United a condus cu 3-2 pe Stamford Bridge pana in minutul 100 al derby-ului cu Chelsea, dar a pierdut partida cu 4-3! In prelungiri, Dalot s-a impiedicat in careu si a cazut peste Madueke, iar Cole Palmer a transformat penalty-ul. Acelasi Cole Palmer a ajuns la 16 reusite in campionat dupa ce reusit sa inscrie cel de-al treilea sau gol in derby in minutul 90+11, cu un sut deviat de McTominay, aducand victoria trupei lui Pochettino. In minutul scurs intre goluri, Chelsea a mai avut o