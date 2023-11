Un derby care decenii la rand a umplut "Centralul", chiar cu cateva ore inainte de start, n-a ocupat nici macar o jumatate de arena de aceasta data. Asta pentru ca, desi tot auzim ca "un derby ramane derby", Dinamo, desi joaca fotbal, e doar o nou-promovata care se zbate in subsolul ierarhiei, iar Craiova, desi e in preajma podiumului, se exprima ca echipa care lupta pentru evitarea retrogradarii. De altfel, in ultimele doua meciuri acasa, Stiinta a fost dominata de antepenultima si penultima ... citeste toata stirea