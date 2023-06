Suspectat de "discriminare de rasa sau de apartenenta la o religie" Christophe Galtier (56 de ani), inca antrenor al lui PSG, a fost retinut de autoritatile franceze, alaturi de fiul sau John Valovic-Galtier. Galtier a fost arestat si este audiat in cazul de rasism si islamofobie din perioada in care o antrena pe Nice, in sezonul 2021-2022. Galtier, care a fost campion cu PSG, va fi inlocuit cu spaniolul Luis Enrique.Scandalul a pornit in aprilie, cand RMC Sport a ... citeste toata stirea