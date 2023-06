Echipa Bahrain Victorious a anuntat ca Gino Mader, ciclistul care a cazut intr-o prapastie in timp ce concura in Turul Elvetiei, a incetat din viata. Elvetianul Gino Mader, in varsta de 26 de ani, a fost resuscitat si transportat cu elicopterul la spital dupa ce a cazut intr-o rapa in timpul etapei a cincea a Turului Elvetiei, in timpul unei coborari, pe portiunea finala a etapei, dar ... citeste toata stirea