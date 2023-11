Universitatea Craiova va avea, o data cu startul returului, al patrulea antrenor din acest sezon, dupa Eugen Neagoe, Laurentiu Reghecampf si Corneliu Papura. Bulgarul Ivaylo Petev, in varsta de 48 de ani, va debuta cu prilejul derby-ului cu Dinamo, programat duminica, de la ora 16.Ivaylo Petev si-a inceput cariera in antrenor la Lyubimets in Bulgaria, formatie pe care a condus-o intre 2008 si 2009. Le-a pregatit apoi pe Ludogoret Razgrad, in doua mandate, iulie 2010 - iulie 2013 si martie - ... citeste toata stirea