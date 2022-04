Ciobotariu: "Vom fi motivati de atmosfera incendiara de la Craiova"

Inaintea meciului cu Universitatea Craiova, programat sambata, de la ora 20.00, pe stadionul "Ion Oblemenco", antrenorul celor de la FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat ca jucatorii sai vor fi extrem de motivati sa evolueze intr-o atmosfera precum cea creata de fanii olteni si contra celei mai in forma echipe din play-off."Intalnim cea mai in forma echipa din acest play-off ca si joc si ca statistica, alaturi de FCSB. Universitatea Craiova are un lot valoros, calitate buna, au un moral ... citeste toata stirea