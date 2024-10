Cipru - Romania, azi, in Liga Natiunilor

Cipru - Romania se joaca in seara aceasta, de la ora 21.45 (in direct la Prima TV), in esalonul al treilea al Ligii Natiunilor, iar pe AEK Arena din Larnaca, fanii romani vor domina atmosfera, asa cum s-a intamplat si la Euro 2024. Romania are 6 puncte dupa 2 etape, iar Cipru are 3.Selectionerul Mircea Lucescu a prefatat astfel partida: "Vom intalni o echipa a Ciprului foarte ambitioasa. Au debutat bine impotriva Lituaniei, ne-au impresionat prin forta lor de joc, prin agresivitatea pe care ... citește toată știrea