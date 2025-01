City, "set alb" la Ipswich, da semne de revenire, United se scufunda

O data cu apropierea meciurilor din Champions League, Manchester City da semne de revenire. Campioana Angliei a reusit un "set alb" in deplasare, 6-0, cu Ipswich Town, in etapa a 22-a din Premier League, goluri: Foden (2), Kovacic, Doku, Haaland si Mc Atee, scorul final fiind stabiit in minutul 69. City are la 38 de puncte si este pe locul 4 in clasament.In schimb, Man United nu pare sa ... citește toată știrea