Ajunsa la portile eliminarii din faza grupelor in C1, FC Barcelona s-a vazut invinsa (3-1) pe Santiago Bernabeu (62.876 spectatori) de Real Madrid, care a facut legea in teren. Real a marcat prin Karim Benzema (min. 12), Federico Valverde (min. 35) si Rodrigo (min. 90+2 - pen.), catalanii reducand din diferenta prin Ferran Torres (min. 83), cand au sperat in relansarea meciului. Pe ansamblu, Real a dominat psihic si tactic ... citeste toata stirea