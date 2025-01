"Clasicul" Real Madrid - Manchester City revine in Champions League

Meciul devenit deja clasic in Champions League, Real Madrid - Manchester City, se va disputa de aceasta data in play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de azi, de la Nyon. Cele doua rivale se dueleaza pentru al patrulea an la rand. Anul trecut si acum 3 ani, Real Madrid a trecut de City si in cele din urma castigat competitia, iar acum doi ani, englezii s-au impus si apoi avea sa cucereasca trofeul. Cele doua s-au mai intalnit si in 2020, 2016 ... citește toată știrea