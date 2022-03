CM 2022 (baraje): Meciuri de foc... in Africa

Programul zilei de astazi al partidelor retur, din barajele pentru calificarea la CM 2022 din Qatar este urmatorul: Algeria - Camerun (1-0); Senegal - Egipt (0-1); Tunisia - Mali (1-0); Maroc - RD Congo (1-1); Nigeria - Ghana (0-0)Eliminata fara glorie (2 infrangeri si o remiza) la CAN, unde era detinatoarea titlului si printre pretendentele la recucerirea lui, Algeria este favorita acum la calificarea la CM 2022 in fata Camerunului, dupa victoria (1-0) obtinuta saptamana trecuta la Douala in ... citeste toata stirea