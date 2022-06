In patru baraje anterioare pentru calificarea la Campionatul Mondial, Ucraina n-a reusit, niciodata sa iese invingatoare: in fata Croatiei (1997), a Angliei (2001), Greciei (2009), Frantei (2013). Partida de aseara, de pe Hampden Park, in fata Scotiei, a fost cea de a treia confruntare directa, fiecare echipa avand anterior ... citeste toata stirea