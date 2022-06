Dupa calificarea surprinzatoare a Australiei in detrimentul reprezentativei statului Peru, in barajul disputat, aseara, langa Doha, pe stadionul Ahmad ben Ali de Al-Rayyan (0-0, 5-4 d.l.p.), gratie inspiratiei antrenorului Graham Arnold de a-l introduce in teren pe portarul nr. doi, Andrew Redmayne (Sidney FC), care a aparat loviturile de departajare executate de Luis Advincula si Alex Valera, a mai ramas de ... citeste toata stirea