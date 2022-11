CM 2022: Serbia cu tandemul Mitrovic-Vlahovic

Selectionerul Serbiei, Dragan Stojkovic, a anuntat lista celor 26 de jucatori care fac deplasarea la CM din Qatar. Printre ei se regasesc atacantul lui Fulham, Alexandar Mitrovic (28 ani, 50 goluri in 76 selectii) si Dusan Vlahovic de la Juventus (6 goluri in 10 partide la actuala sa echipa de club in acest sezon). Serbia, in grupa C, cu Brazilia, Elvetia si Camerun, va disputa un amical cu Bahrain, la Manana pe 18 noiembrie, inainte de a se imbarca pentru Doha. Iata componenta lotului: ... citeste toata stirea