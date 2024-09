CM 2026 (AmSud): Brazilia, infrangere dupa infrangere

La Asuncion, Paraguayul a invins 1-0 Brazilia prin golul lui Diego Gomez (min. 44), jucatorul lui Inter, dorit de Brighton. Cu trio-ul madrilean (Endrick-Vinicius-Rodrigo), in linia de atac, reprezentativa aurii-verde, condusa in continuare de Dorival Jr a dezamagit si se afla, dupa 4 infrangeri in 8 meciuri, la numai un punct de a cadea in play-off-ul intercontinental. Pe 11 octombrie intr-o partida aproape decisiva, Brazilia ... citește toată știrea