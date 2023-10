Argentina ramane lider in preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2026, dupa ce a invins Paraguay la Buenos Aires, pe "Monumental", scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de fundasul Benficai, Otamendi, in minutul 3. Leo Messi a intrat pe teren in minutul 53 si a lovit de doua ori bara. Sanabria, un fost jucator al Barcelonei, acum la AC Torino, a scuipat in directia lui Messi, dupa ce a avut o disputa verbala cu starul argentinian. "Nu l-am vazut. Mi-au spus in vestiar ca unul dintre ... citeste toata stirea