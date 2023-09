Cine s-ar fi asteptat la un asemenea act final: Germania - Serbia? Dar..., condusa de un trio de 20 de puncte sau mai mult fiecare (Daniel Theis, Franz Wagner si Andreas Obest) Germania a trecut, la Manila, in semifinale de SUA (113-111) si in premiera va disputa finala Campionatului Mondial. Mannschaft al carui cel mai bun rezultat era medalia de bronz in 2002 a rezistat revenirii americanilor, cu 1 min. si 30 sec. inainte de final, dar acestia -in tentativa obtinerii celui de al 6-lea titlu- ... citeste toata stirea