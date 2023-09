Germania a devenit, in premiera, campioana mondiala la baschet masculin, invingand in finala de ieri Serbia (83-77) la Pasay (Filipine). Dupa ce invinsese neasteptat SUA in semifinale (113-111) National Mannschaft a dominat in partea a doua a finalei si reprezentativa Serbiei. Anul trecut Germania obtinuse bronzul la Euro. Pe reprize, scorul a evoluat astfel: 23-26, 24-21, 22-12, 14-18. Dupa 2 reprize scorul era egal 47-47. Denis Schroder 28 pct., deja teribil contra americanilor, a fost marele ... citeste toata stirea