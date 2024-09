CM de ciclism pe sosea: Pogacar, monstrul absolut

Campionatele mondiale de ciclism pe sosea, desfasurate la Zurich in Elvetia, pe un traseu cu o distanta de 274 de km cu peste 3500 de metrii de elevatie, au aliniat la start cele mai puternice echipe nationale de ciclism. Traseul lung si succeesiunea de ascensiuni faceau o misune complicata pentru majoritatea echipelor favorite. Favoritul cert, slovenul Tadej Pogacar, a confirmat. Si in ce mod! Absolut fenomenal, acest monstru absolut pe bicicleta, a oferit un moment neintalnit in ciclisimul ... citește toată știrea