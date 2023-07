La Brisbane, pe Lang Park (49.378 spectatori) in grupa F a Campionatului Mondial de fotbal feminin, reprezentativa Frantei s-a impus (2-1) in fata Selecao, prin golurile realizate de Eugenie Le Sommer (min. 17) si Wendie Rennard (min. 83), ambele cu capul, respectiv Debinha (min. 58), brazilianca aflandu-se la al 39-lea gol in 102 selectii. Este prima victorie a Frantei la ... citeste toata stirea