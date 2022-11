CM de fotbal Qatar 2022, la start

Duminica incepe in Qatar a 22-a editie a Campionatului Mondial de fotbal, a doua programata in Asia, dupa cea din Coreea de Sud si Japonia, in 2002. Este o editie atipica, prima desfasurata in aceasta perioada a anului, la jumatatea sezonului competitional european. O editie care a starnit din start, inca de la desemnarea tarii organizatoare, foarte multe controverse, suspiciuni, multe dintre ele confirmate, in urma scandalurilor legate de coruptie, incalcarea drepturilor omului, rasism ori ... citeste toata stirea