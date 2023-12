In grupa Romaniei, la Mondialul de handbal feminin, Danemarca, una dintre gazde, a fost condusa timp de 50 de minute de Serbia, dar s-a impus in cele din urma la 4 goluri diferenta, profitand de eliminarile din randul oaspetelor. Bojicic de la SCM Craiova a fost pivotul Serbiei, dar nu a reusit sa marcheze. Croatia s-a impiedicat surprinzator de Senegal, meci in care Dejana Milosavljevic de la SCM Craiova a marcat 3 goluri. ... citeste toata stirea