CM de handbal: Franta si Danemarca, victorii nete la debut

Franta a spulberat, scor 37-19, Qatarul, in Croatia, la Porec, in prima zi de la Campionatul Mondial de handbal masculin, gazduit de Croatia, Danemarca si Norvegia. Danezii, campionii mondiali, au facut si ei spectacol cu Algeria, scor 47-22, la Herning. Italia, cu jucatori care evolueaza in campionatele ... citește toată știrea