CM de handbal (M): Croatia si Norvegia sub asteptari

Surprize mari in faza grupelor F si H la CM de handbal masculin: Croatia a fost invinsa aseara la Zagreb de Egipt (24-28) iar la Oslo Portugalia a invins Norgevia (31-28). In partida de la Zagreb (croatii fara Luca Cindrici si Domagoj Duvnaj) in fata a 15.600 de spectatori, egipteanul Ahmet Esham, de la Montpellier a fost ... citește toată știrea