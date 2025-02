CM de handbal (M): Danemarca, dupa trofeul olimpic, titlul mondial!

In urma cu 2 ani la Stockholm danezii obtineau al 3-lea titlu mondial consecutiv, fara precedent, dar nu s-au multumit si au continuat dominatia pe planeta mingii lipicioase, desi doua staruri -Mikkel Hansen si Niklas Landin- s-au retras. Danezii castigasera primul titlu in 2019. Echipa condusa de Nicolaj Jacobsen a dominat cu autoritate competitia catigand toate meciurile. Croatia, care trecuse de Franta in semifinala de la Zegreb (31-28) n-a putut repeta isprava din 2003, fiind mereu condusa ... citește toată știrea