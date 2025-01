CM de handbal: Norvegia, invinsa de Brazilia

Primul soc la Mondialul de handbal masculin a fost infrangerea uneia dintre gazde, Norvegia, in fata Braziliei, scor 29-26. Sagosen si compania au inceput in forta, 5-1, 8-3, iar la pauza aveau 14-12. De la 24-23 pentru Norvegia in minutul 54, trupa cariocas a fost mai inspirata pe final, reusind un partial de 6-1 si a castigat fara mari emotii, chiar daca a mai primit un gol in ultimele secunde. Brazilianul Langaro de la Dinamo Bucuresti a fost omul meciului, cu 8 goluri marcate, in timp ce ... citește toată știrea