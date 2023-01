CM de handbal: Remiza dramatica intre Franta si Croatia

Unul dintre cele mai bune meciuri de la Mondialul de handbal masculin s-a disputat joi seara, la Malmo, intre detinatoarea ultimelor 2 titluri, Danemarca, si nationala Croatiei. Trupa de la Adriatica a condus aproape in permanenta, cu pivotul Sipic iesit la rampa neasteptat, dar Hanssen & co au revenit si au intors scorul pe final. Simon Bogetoft Pytlick, fiul legendarului antrenor Jan Pytlick (acum pe banca Arabiei Saudite), a fost in forma, reusind 9 goluri.S-a incheiat remiza, 32-32, dar ... citeste toata stirea