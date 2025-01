CM de handbal: S-au stabilit primele 2 grupe principale

In urma rezultatelor de duminica, Germania, Elvetia si Cehia sunt cele trei echipe din Gupa A care s-au calificat in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin gazduit de Norvegia, Danemarca si Croatia. Din grupa B echipele calificate sunt Danemarca, Italia si Tunisia. In timp ce, in grupa C, calificate sunt Franta, Austria si Qatar.Ungaria, Olanda si Macedonia de Nord sunt nationalele calificate din grupa D, iar din grupa E le avem pe Portugalia, Brazilia si Norvegia. ... citește toată știrea