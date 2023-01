CM Handbal (M): Ungaria intoarce rezultatul cu Islanda

Doua surprize s-au inregistrat ieri la Campionatul Mondial de handbal masculin. In primul rand victoria la Katowice a Sloveniei in fata Poloniei (32-23), invingatorii avand in Jure Dolenec (7 goluri) principalul realizator. In al doilea rand, victoria nescontata a Ungariei, dupa ce a fost condusa in permanenta la o diferenta de 4-6 goluri in fata Islandei, la Kristanstad. La pauza scorul a fost de 17-12 pentru islandezi. Partida a fost condusa de surorile Bonaventura (Franta). Islandezii au ... citeste toata stirea