CM Qatar 2022, programul de azi

Inca patru meciuri ne asetapta astazi, in etapa a doua a grupelor CM din Qatar. De la ora 12, in grupa D, Tunisia vs Australia. "Vulturii din Cartagina" au 1 punct, dupa remiza cu Danemarca, in timp ce Socceroos au pierdut la scor contra Frantei. In aceasi grupa, de la ora 18, Franta se dueleaza cu Danemarca, nordicii castigand ultimele doua dueluri directe, in recent incheiata editie a Ligii Natiunilor. Ambele echipe au pierdut cate un jucator dupa meciul de debut, Lucas Hernandez de la ... citeste toata stirea