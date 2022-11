CM Qatar 2022: trei meciuri azi

Trei meciuri sunt programate astazi, in a doua zi a Mondialului din Qatar. In grupa B, de la ora 15, se dueleaza Anglia si Iran. Fotbalistii englezi au anuntat ca vor repeta gestul din Nations League si vor ingenunchea in startul meciului cu formatia asiatica. Fundasul lui City, Kyle Walker, este indisponibil pentru acest joc. Iranienii mizeaza pe starurile din avanposturi, in special pe Mehdi Taremi, de la FC Porto, unul dintre golgheterii la zi ai Champions League.De la ora 18, in grupa A ... citeste toata stirea