CM Qatar, azi se decid alte doua grupe

Costa Rica (3p) - Germania (1p) si Japonia (3p) - Spania (4p), meciurile decisive ale grupei E de la Campionatul Mondial, se joaca astazi, de la ora 21. Toate cele 4 formatii din grupa E au sanse la calificarea in optimile de finala. Costa Rica merge mai departe cu o victorie. Cu un egal se califica in "optimi" doar daca Spania invinge Japonia. Germania are nevoie obligatorie de victorie, dar nici asa nu este sigura de calificare. Spania se califica si cu un egal sau si cu un esec, dar depinde ... citeste toata stirea