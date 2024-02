Coasta de Fildes - Nigeria, finala Cupei Africii

Nationalele Coastei de Fildes si Nigeriei vor disputa finala Cupei Africii pe Natiuni, duminica, de la ora 22, la Abidjan, in timp ce Africa de Sud si DR Congo vor juca finala mica, sambata, de la ora 22. In duelurile directe dintre Nigeria si Coasta de Fildes este egalitate, fiecare castigand 9 meciuri, iar 10 s-au terminat la egalitate. Cele doua rivale s-au duelat si in grupe la actuala editie, "SuperVulturii" castigand cu 1-0. Este prima finala intre cele doua formatii, ele intalnindu-se in ... citește toată știrea