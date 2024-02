Coasta de Fildes - DR Congo si Africa de Sud - Nigeria sunt semifinalele Cupei Africii pe Natiuni, competitie care se desfasoara in Coasta de Fildes. Nationala gazda, care a trecut cu mare noroc, de pe locul 3, de faza grupelor, s-a calificat dramatic in penultimul act, dupa ce a invins-o in sferturi pe Mali, dupa prelungiri, cu 2-1. "Elefantii" au ramas in inferioritate numerica in minutul 43, dupa eliminarea lui Kossounou si au fost condusi din minutul 71, gol Nene. In minutul 90, Adingra, ... citeste toata stirea