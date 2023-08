Farul, Sepsi si FCSB s-au calificat in turul 3 preliminar al Conference League, in timp ce CFR Cluj a fost eliminata. Farul Constanta a invins in deplasare, scor 3-2, formatia armeana FC Urartu, in mansa secunda a turului 2. Formatia lui Hagi merge mai departe cu 6-4 scor cumulat si va intalnit Flora Tallin, campioana Estoniei. Sepsi a dispus pe teren propriu, cu 4-0 de vicecampioana Bulgariei, TSKA Sofia, avand 6-0 scor general, iar in turul urmator covasnenii vor intalni echipa Aktobe din ... citeste toata stirea