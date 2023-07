Trei victorii si o remiza pentru echipele romanesti in prima mansa din turul 2 preliminar al Conference League. FCSB a castigat cu 1-0 in deplasare cu TSKA 1948, gol Coman. Pe ruta campioanelor, Farul Constanta a invins, pe teren propriu, scor 3-2, formatia armeana FC Urartu, goluri pentru gazde: T. Baluta (27), Mazilu (45), Larie (90+4). Desinatoarea Cupei Romaniei, Sepsi OSK, a invins in deplasare, soor 2-0, vicecampioana Bulgariei, TSKA Sofia, goluri Paun (68) si Varga (80). CFR Cluj, ... citeste toata stirea