Continua "luna de miere" a lui Radoi la Stiinta

De Ziua Indragostitilor, "luna de miere" a lui Mirel Radoi la Universitatea Craiova a atins apogeul, completandu-se cvartetul de succese, dupa meciul cu Otelul. Trei din patru au fost la limita, ticsite cu emotii, dar savurate la final, mai ales ca dupa doua dintre ele, Stiinta s-a cocotat pe primul loc.Prima repriza cu moldovenii lui Burca a fost mai dezamagitoare decat asistenta de pe stadion, in scadere, in ciuda seriei de succese. Venit a doua zi dupa reprezentatia FCSB-ului in cupele